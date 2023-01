Maricá debate formas de cuidado com a saúde mental no 8º Fórum de Atenção Psicossocial

A programação terá início às 9h com uma mesa de abertura simbólica, seguindo com exposição do coletivo Tecendo a Rede - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, promoverá no dia 27/01, das 9h às 12h, o 8º Fórum de Atenção Psicossocial no auditório do Banco Mumbuca, no Centro, com o tema “Tecendo a Rede de Maricá para Cuidar Melhor”. O encontro reunirá profissionais da área que atuam na cidade, apresentando casos clínicos e compartilhando experiências positivas no cuidado à saúde mental da população. O evento é aberto ao público, sujeito à limitação do espaço, e conta com a parceria das secretarias de Assistência Social, Economia Solidária e da Fundação Estatal de Saúde de Maricá (Femar).

A programação terá início às 9h com uma mesa de abertura simbólica, seguindo com exposição do coletivo Tecendo a Rede, onde serão apresentadas vivências profissionais de Maria Dolores Gobbi, coordenadora do projeto; Glaucia Oliveira, coordenadora do Programa de Transferência de Renda (Bolsa Família) da Secretaria de Assistência Social; e Laura Castor, subsecretária de Economia Solidária.

O fórum continuará, às 10h30, com a exposição de situações vividas no cotidiano clínico por Priscila Heusner, psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial 2 (CAPS II), e Gisele Diniz, psicóloga da Equipe Multiprofissional de Atenção Psicossocial (EMAP). O evento se encerrará com o compartilhamento de experiências de Juliana Lugarinho, psicóloga do Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Outras Drogas (CAPS AD).

A secretária de Saúde, Solange Oliveira, destacou a importância da iniciativa para aproximar os profissionais da área, dividir práticas do dia a dia e propor novas abordagens, otimizando o cuidado oferecido aos maricaenses.

“O Fórum de Atenção Psicossocial é um encontro fundamental para qualificar ainda mais o cuidado voltado à saúde mental, oferecendo um espaço plural e aberto a diversas reflexões. Nesta edição, os profissionais do município irão mostrar como olhares diferenciados ajudam a trazer resolutividade aos casos, construindo pontes que fazem a diferença. Convido todos a participarem, contribuindo para uma Maricá mais consciente e inclusiva”, afirmou.

Serviço: Fórum de Atenção Psicossocial

Data: 27/01 (sexta-feira)

Local: auditório do Banco Mumbuca – Rua Eugênia Modesto da Silva, n° 293, Centro.

Horário: 9h às 12h

Programação completa

9h: mesa de abertura

9h10: Tecendo a Rede – apresentação de casos clínicos com Maria Dolores Gobbi, coordenadora do projeto; Glaucia Oliveira, coordenadora do Programa de Transferência de Renda da Secretaria de Assistência Social; e Laura Castor, subsecretária de Economia Solidária.

10h30: Apresentação de caso 1 – Priscila Heusner, psicóloga do CAPS II, e Gisele Diniz, psicóloga da EMAP.

Apresentação de caso 2 – Juliana Lugarinho, psicóloga do CAPS AD.