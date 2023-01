Mulher entra em hospital para ter bebê e tem mão e punho amputados

Uma mulher de 24 anos saiu com a mão amputada após ser internada para dar à luz a seu terceiro filho. O caso aconteceu em duas unidades de saúde particulares da mesma rede, em Jacarepaguá, Zona Norte do Rio, e São Gonçalo. Os familiares afirmam que ainda não foram esclarecidos a respeito do que aconteceu e cobram resposta da unidade de saúde. As informações são do portal G1.

Segundo o depoimento da família, a paciente deu entrada no hospital de Jacarepaguá no dia 9 de outubro do ano passado, para o parto de seu bebê. Após o nascimento da criança, a mulher teve uma hemorragia. Os médicos decidiram, então, criar um acesso venoso em sua mão esquerda para introduzir a medicação.

A mão da jovem, porém, começou a inchar e ficar roxa. Ela relata que a única medida tomada pelos médicos do hospital foi aplicar bolsas térmicas no local. Após uma complicação do quadro de saúde, o hospital decidiu transferi-la para a unidade em São Gonçalo. Três dias depois do nascimento, os médicos informaram que a mulher precisaria ter a mão e pulso esquerdo amputados, pois corria sério risco de não sobreviver.

Mais de 3 meses depois do ocorrido, a família ainda busca uma resposta do hospital sobre o que levou à amputação, sem sucesso. "Até hoje, é um mistério. Ela entrou lá e saiu sem uma parte do corpo, sem a mão”, destacou a mãe da jovem.

Em entrevista a TV Globo, a jovem afirmou que tem tido dificuldades com as consequências do procedimento. "Eu tive a minha mão por 24 anos. Fui apenas ganhar um bebê e voltar sem ela, para mim, foi um pouco estranho. Para qualquer pessoa [seria]”, declarou.

A advogada da vítima afirmou que já entrou na Justiça contra a unidade de saúde, que é acusada de lesão corporal culposa. Serão pedidas reparações por dano estético, dano moral e material. A rede de saúde particular, disse em nota, que lamenta o que aconteceu e que vai apurar o caso e os procedimentos adotados durante o atendimento da paciente.

O caso foi registrado na 41ª DP (Tanque).