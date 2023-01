Programa Saúde Não Pode Esperar amplia atendimento em shopping

O espaço do programa Saúde Não Pode Esperar, uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com o São Gonçalo Shopping, no Boa Vista, disponibiliza mais duas vacinas aos frequentadores do local: tríplice viral e meningocócica C, além das vacinas contra o coronavírus e de gripe de segunda a sexta, das 10h às 16h. O local oferece orientação, alguns serviços e tira dúvidas dos gonçalenses sobre os serviços de saúde.

O espaço, que funciona de segunda a sexta, das 10h às 17h, fica nas lojas 243 e 244 (2º andar, ao lado da Magalu) do São Gonçalo Shopping. A unidade tem representantes de dois ou mais programas das subsecretarias da Atenção Básica e de Saúde Coletiva por dia da semana e vacinação contra a gripe e coronavírus e, agora, contra a tríplice viral e meningocócica C todos os dias de funcionamento do espaço.

Ao todo, são 14 programas oferecidos na cidade em todas as unidades básicas de saúde. Além das orientações sobre os programas, os gonçalenses podem aferir a pressão e fazer elogios ou reclamações na Ouvidoria da secretaria em dias determinados da semana.

Também está disponível a confecção da carteira do Sistema Único de Saúde (SUS) e a realização das testagens rápidas de sífilis, HIV e hepatite todos os dias de funcionamento do espaço. Dependendo dos resultados dos exames e da necessidade de cada morador em relação às orientações, eles poderão realizar agendamentos de consultas, outros exames e tratamentos.