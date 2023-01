Feira de Adoção garante novo lar para 19 animais em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Coordenadoria Especial de Proteção Animal, realizou ontm (15), no estacionamento do Shopping Boulevard, no Centro, uma campanha de doação de animais que deu um novo lar a 14 cães e cinco gatos.

O evento, que acontece sempre no terceiro domingo de cada mês, disponibiliza para adoção animais, filhotes e adultos, que são resgatados das ruas, numa parceria com o shopping e com protetores do município.

O coordenador de Proteção Animal, Fabiano Novaes, comemorou o número de adoções e falou sobre a importância do evento. “Essa é a primeira feira do ano e, mesmo sendo um dia de sol e praia, quando a procura poderia ser menor, superamos as nossas expectativas com a doação de 19 animais. Adotar é um ato de amor e cada adotante ganha um novo amigo”, destacou.

Os interessados em adotar um animal devem ser maiores de 18 anos e apresentar cópias da identidade, CPF e do comprovante de residência. Todos os animais adotados saem do local castrados ou com a garantia de castração gratuita, oferecida pela pasta. A próxima edição acontecerá, excepcionalmente, no segundo domingo do mês de fevereiro por causa do feriado de carnaval.

Adotante e Protetor reunidos por amor

Morador das Pedreiras, o peixeiro Diego Felipe Silva, 27 anos, contou que a cachorrinha irá fazer companhia. “Estava saindo do trabalho, passei aqui e vi a feira, quando olhei para ela lembrei na hora da cachorrinha que tive na infância e não tive como resistir. Agora terei uma grande companheira”, disse.

A protetora Caroline Ferreira, 30 anos, ressaltou a importância da busca de um lar para os animais e da garantia da castração.“Os animais vieram para mim através de lar temporário e eu acabei ficando, foram nove cachorrinhos e hoje consegui lar para três. Eles levam um amor sem igual. Os animais na rua são muito vulneráveis e precisam de um lar digno e a feira ainda garante aos adotantes a castração, que é algo maravilhoso”, contou.

Como participar da feira e levar animais para adoção

Para participar da feira e levar animais para adoção, o interessado precisa fazer contato pelo WhatsApp (21) 99546-0334 e responder a alguns critérios para que o animal participe do programa. A iniciativa acontece todo terceiro domingo de cada mês no estacionamento do Boulevard Maricá.

Campanha de adoção da Cepa também acontece on-line

A Cepa também disponibiliza a campanha de adoção pelo Instagram, Facebook ou WhatsApp. As redes sociais são as ferramentas que conectam a coordenadoria e os protetores autônomos de animais aos possíveis adotantes. Segundo o coordenador Fabiano Novaes, embora as campanhas de adoção aconteçam presencialmente no Centro e com os parceiros, nem sempre as pessoas podem ir, por isso é importante manter o serviço online de forma contínua.

Todos os animais são vermifugados, os adultos castrados e os filhotes têm castração garantida aos seis meses de idade pela coordenadoria. Interessados em adotar um amigo devem entrar em contato pelas redes sociais da coordenadoria (Facebook: Proteção Animal Maricá; e Instagram: @cepa.marica) ou pelo WhatsApp (21) 99546-0334, das 8h às 17h.