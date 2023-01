Corpo de artista plástica morta em acidente em Niterói será sepultado nesta segunda (16)

O corpo da artista plástica Amanda Freitas, a ‘Cabocla’, que morreu em um acidente com um quadriciclo em Camboinhas, em Niterói, no sábado (14), será sepultado no início da tarde desta segunda-feira (16).

‘Cabocla’ tinha 25 anos e morreu na hora. A outra jovem que se feriu no acidente, na Avenida Beira-mar, foi levada para o Hospital Estadual Azevedo Lima (Heal) e já recebeu alta médica.

A Polícia Civil busca agora o homem que conduzia o veículo no momento do acidente e que teria fugido do local. Ele foi identificado como Paulo César Bocanera e seria o dono do quadriciclo.

O enterro de Amanda está previsto para acontecer às 13h, no Cemitério Parque da Paz, em São Gonçalo.