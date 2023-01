Wolney Trindade, ex vice-prefeito de Niterói, morre aos 82 anos

Ex-prefeito de Niterói, Wolney Trindade, morreu neste domingo (15), aos 82 anos de idade. Até o momento, não se sabe com exatidão qual a causa da morte.

O prefeito de Niterói, Axel Grael, usou as redes sociais para lamentar a perda.

"Recebi com profunda tristeza a notícia do falecimento de Wolney Trindade. Wolney atuou como vereador, presidente da Câmara, vice-prefeito de Niterói, deputado estadual e secretário municipal. Foram longos anos de dedicação à vida pública. Será sempre lembrado por seu trabalho, luta e espírito público. Minha solidariedade e carinho aos familiares e amigos."

Quem também lamentou a morte de Wolney foi o atual vice-prefeito da cidade, Paulo Bagueira.

"Acabo de receber a notícia de que o ex-deputado, ex- vereador e ex-vice prefeito de Niterói, Wolney Trindade faleceu na manhã de hoje. Fomos companheiros na Câmara e Wolney sempre foi um atuante parlamentar. Minhas condolências aos familiares e amigos."

Bruno Lessa, ex vereador de Niterói, também se pronunciou sobre a morte de Wolney.

"Triste com a notícia que recebi neste domingo do falecimento do Wolney Trindade. Durante sua trajetória, foi vereador, deputado estadual, secretário municipal e vice-prefeito da cidade. Wolney foi figura marcante na política de Niterói. Meus sentimentos aos familiares e amigos."

O corpo de Wolney será velado na Capela 2 do cemitério Parque da Colina entre 13h e 15h. O sepultamento acontece às 15h.