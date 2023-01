Domingo de sol gera longo engarrafamento a caminho das praias de Niterói

Depois de um longo período chuvoso, os moradores de Niterói e região finalmente tiveram um final de semana com sol e calor. Com isso, muitos decidiram se refrescar nas praias da cidade Sorriso, o que gerou um caos no trânsito.

Na manhã deste domingo, era preciso ter muita calma para acessar as praias de Camboinhas e Piratininga. A concentração de carros era grande na Estrada Francisco da Cruz Nunes e o engarrafamento chegava próximo da Lanchonete Fla-Flu.

Por volta de 12h, o tempo calculado pelo Google Maps de Pendotiba até Camboinhas era de quase uma hora. Metade deste tempo era só para atravessar um pequeno trecho da Francisco da Cruz Nunes.

Nas redes sociais, muitas pessoas reclamavam do trânsito, que fez alguns desistiram de aproveitar o dia na praia.

"Queria ir à praia, mas Niterói está insuportável de trânsito", escreveu um internauta.

O sábado e o domingo de sol tiveram temperaturas próximas dos 35°. A sensação térmica, entretanto, passou dos 40°. De acordo com a previsão o sol e calor devem seguir firmes nesta segunda. A temperatura mínima prevista para a região é de 24°, enquanto a máxima fica em 34°.