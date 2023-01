Caminhão transportando água mineral tomba na BR 101

O acidente ocorreu na altura do Barreto - Foto: Divulgação

Um caminhão transportando garrafas de água mineral tombou, neste domingo (15), na Rodovia Niterói- Manilha (BR-101), em Niterói.

Segundo testemunhas, o acidente aconteceu por volta das 7 h da manhã, na pista sentido Rio, na altura do Barreto. O motorista perdeu o controle do veículo, colidiu com a mureta de proteção e o caminhão tombou na pista, espalhando toda a carga.

A assessoria de imprensa da Arteris Fluminense, que administra a rodovia, informou que as pistas já estão liberadas.