Avião cai e deixa, ao menos, 68 mortos no Nepal; veja o vídeo

Pelo menos 68 pessoas morreram na queda do avião bimotor no Nepal, na manhã deste domingo (15), segundo a autoridade de avia ao civil do país.

A bordo da aeronave ATR 72 tinham 72 passageiros, entre eles 2 crianças, 15 estrangeiros e quatro tripulantes. O voo tinha decolado de Katmandu, capital do País.

Como já é noite no Nepal, as buscas por corpos foram paralisadas e serão retomadas na manhã de segunda-feira (16). Segundo o porta voz das forças armadas do país, 44 corpos já foram retirados do local do acidente.

Esse é o acidente aéreo com mais mortos no local, em 30 anos. Em 1992 um Airbus A300 caiu na região, matando 167 pessoas.

null Divulgação