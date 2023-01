Grafiteira com diversos trabalhos em SG morre em acidente de carro em Niterói

A jovem artista morreu na manhã do último sábado (14), num acidente de veículo em Camboinhas - Foto: Reprodução/Instagram

Permanece no Instituto Médico Legal (IML), o corpo da grafiteira, ilustradora e artística plástica Amanda Freitas de Assis, de 25 anos, conhecida como Caboocla.

Amanda, que é "dona" de diversas artes espalhadas pelo estado, foi uma das principais grafiteiras do projeto Cidade Ilustrada São Gonçalo, que tem como objetivo levar cor, beleza e história a diversos pontos da cidade.

Caboocla assinou vários desenhos marcantes e tinha fascínio em retratar a magia da mulher e a beleza indígena. No Viaduto de Alcântara, Caboocla deixou sua marca de forma excepcional.

A jovem artista morreu na manhã do último sábado (14), num acidente de veículo em Camboinhas, Região Oceânica de Niterói. O carro capotou e Amanda morreu no local.

Caboocla deixou sua marca no viaduto de Alcântara | Foto: Reprodução/Instagram

Ela estava acompanhada de uma amiga, que foi socorrida para o Hospital Estadual Azevedo Lima, no Fonseca. A menina, de 24 anos, foi atendida e liberada no mesmo dia.

Contudo, o proprietário e condutor do veículo fugiu do local do acidente. A polícia já o identificou.

A morte da jovem artista causou comoção nas redes sociais. Amigos e companheiros de profissão lamentam sua partida precoce.