Comlurb remove mais de 5 toneladas de peixes mortos em lagoa na Barra da Tijuca

Agentes da Comlurb fizeram a remoção de 5,4 toneladas de peixes mortos da Lagoa de Marapendi, que fica na Barra da Tijuca, Zona Oeste do Rio. O serviço foi feito em apenas dois dias, de sexta-feira (13) até a manhã deste sábado (14).

Os animais foram encontrados mortos no final da semana passada. Segundo os profissionais da área, ventos como as fortes chuvas dos últimos dias e o calor excessivo podem ter contribuído para provocar essa mortandade de peixes.

Para realizar o serviço, foi necessário o apoio de dez garis, puçás e um caminhão compactador. A Comlurb faz a remoção apenas quando os resíduos chegam às areias das praias, pois a responsabilidade de cuidar da Lagoa de Marapendi e de outras lagoas do Rio é do Instituto Estadual do Ambiente (Inea).