Influencer acusa zelador de entrar na casa e de se masturbar ao lado dela

A empresária e influenciadora Gabriella Camello, de 29 anos, afirma que o zelador do prédio onde mora invadiu seu apartamento e a acordou se masturbando na frente da cama. O homem tinha a cópia da chave da casa.

Imagens de uma câmera de segurança do prédio mostram o zelador se masturbando ao chegar, pela escada, ao corredor do andar da mulher. Gabriella disse que na sequência ele entrou na casa dela.

Segundo a influenciadora, o caso foi na véspera do Natal. O funcionário foi demitido esta semana, só depois que ela expôs o constrangimento em suas redes sociais.

“Estava reunida com meus amigos e cheguei de manhãzinha. Pouco depois de pegar no sono, eu sou acordada pelo meu zelador se masturbando em frente à minha cama”, lembrou. “Grito o nome dele, assustada, e ele sai correndo do meu apartamento”, disse.

Gabriella contou que logo depois o zelador mandou uma mensagem no telefone dizendo que tinha entrado no apartamento para deixar uma encomenda.

“Ele tinha a chave como tinha de todos os outros. Disso que tocou a campainha, e como ninguém atendeu, ele resolveu entrar. Eram 7h30 de um sábado”, narrou.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi registrado e as investigações estão sob sigilo.