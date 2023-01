Projeto “Marola Certa” leva conhecimento para crianças e adolescentes em Maricá

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá, realizou neste sábado (14/01), na Praia da Barra de Maricá, a primeira edição do “Marola Certa” de 2023. O projeto reuniu cerca de 100 crianças e adolescentes para uma série de atividades para ampliar a prevenção, disseminar conhecimento sobre esportes aquáticos, além de unir profissionais e especialistas da área em ações junto à população.

Os alunos também participaram de oficinas sobre prevenção a afogamentos, suporte básico de vida, salvamento na água e leitura correta das bandeiras de sinalização das praias. Além disso, tiveram noções básicas sobre oceanografia, formação das ondas, natação, prevenção de incêndios, limpeza das praias, entre outros.

O secretário de Proteção e Defesa Civil, Fabrício Bittencourt, destacou que o projeto será levado para outros pontos da orla da cidade. “Nossa ideia inicial é que toda orla da cidade possa receber o projeto, desde Itaipuaçu a Jaconé. Queremos levar para Itaipuaçu ainda este mês e faremos um cronograma para ao longo do ano, não só no período do verão. Nosso objetivo é que as crianças e adolescentes aprendam a se prevenirem contra afogamentos e que conheçam as condições do nosso mar evitando os perigos”, explicou Fabrício.

A iniciativa conta com as parcerias da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, da Serviços de Obras de Maricá (Somar) e da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa). Outras edições estão previstas para os próximos meses nas praias de Itaipuaçu, Cordeirinho, Ponta Negra e Jaconé com datas que ainda serão confirmadas.

Pais aprovam o projeto

Moradora da Gamboa, a funcionária pública Carla Silva contou que o filho Yuri, de 8 anos, participa do projeto desde o início. “Ele participa desde a primeira edição e adora, sempre conta animado as coisas que aprendeu. É um projeto muito importante e que ensina as crianças a como nadar e a como evitar afogamentos”, afirmou.

Moradora do Condado, a pensionista Letícia Silvino, mãe do Rafael, de 13 anos, acredita que o projeto auxilia no incentivo ao esporte. “O projeto é bom em todos os sentidos, desde o incentivo ao esporte até a conscientização ambiental e os cuidados com o mar. Aqui eles aprendem um pouco sobre tudo, principalmente como se prevenir, e meu filho está super animado”, contou