Venda de frisas para a Série ouro do Carnaval começa nesta quarta

A venda dos ingressos de frisas para desfile da Série Ouro começa no dia 18, próxima quarta-feira. Os desfiles acontecerão nos dias 17 e 18 de fevereiro no Sambódromo, Centro do Rio.

As frisas são boxes descobertos com 6 lugares. Os ingressos variam de R$ 750 a R$ 1400,00. Reservas podem ser feitas, das 9h às 11h, acessando o site da Liga RJ.

No dia 27 de fevereiro, será divulgada a lista dos contemplados pelo telefone (21) 3190-2100. O pagamento das frisas deverão ser efetuados entre os dias 30 e 31, na Rua da Alfândega, 2525 - loja B/C, na Central de Atendimento da Liesa, das 10h às 16h. O ingresso só estará garantido após o pagamento.

Já a venda de arquibancadas para a Série Ouro , começará no dia 9 de fevereiro, das 10h às 16h, no Setor 11 do Sambódromo, na Rua Salvador de Sá embaixo do viaduto São Sebastião.

Confira os valores

Tabela de preço das frisas para a Série Ouro

Setores 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 e 11

Fila A: R$ 1.400Filas B, C e D: R$ 900

Setor 9

Fila A: R$ 1.400Filas B, C e D: R$ 750