Mototaxista fica de cueca para desmentir acusação de roubo em supermercado no Rio

Alex Silva Pereira passou por uma situação humilhante ao sair do supermercado Guanabara, na Penha, Zona Norte do Rio. Ele foi acusado de roubar carne do estabelecimento.

De acordo com o advogado Gilberto Santiago, Alex foi ao mercado comprar carnes para fazer um churrasco de comemoração ao fim de ano com os amigos, e quando saiu do caixa, ainda com a nota fiscal em mãos, foi abordado de forma ostensiva por seguranças, que mandaram ele tirar uma peça de roupa para provar que a carne estaria escondida.

O mototaxista acabou tirando as calças e ficando só de cueca no mercado para provar que não estava roubando nenhum produto. O momento foi filmado e viralizou nas redes sociais.

O advogado entrou com uma representação civil de reparação de danos contra o supermercado e pediu uma indenização de R$ 100 mil. Além disso, a defesa pediu a retratação da empresa, na loja física e nas redes sociais, pela revista “abusiva” e pela associação do mototaxista a um ladrão.

Em nota, o Supermercado Guanabara informou que “os funcionários foram desligados da empresa, pois, embora não tenham solicitado que o cliente tirasse a roupa ou fizessem revista íntima, o que é ilegal e vedado pela Constituição Federal, não impediram que a situação acontecesse, além de deixarem de seguir todas as regras adotadas pela empresa de procedimento para verificação de nota fiscal. No mesmo dia a empresa tentou fazer contato com o cliente, mas não foi possível, já que o mesmo não registrou ocorrência na loja. A empresa afirma que repudia e não tolera nenhuma forma de discriminação e que intensificará o ciclo de treinamento que já acontece de forma recorrente”.