Projeto “Marola Certa” da Defesa Civil acontece na Praia da Barra neste sábado (14)

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Proteção e Defesa Civil de Maricá, realiza, neste sábado (14/01), a partir das 8h, no estacionamento da Rua 4, na Barra, a primeira edição do “Marola Certa”. O projeto tem o objetivo de promover o esporte aquático, ampliar a prevenção, além de unir e motivar os profissionais e especialistas da área com a realização de atividades em prol da população.

Os alunos participarão de oficinas sobre salvamento na água, natação, prevenção de incêndios, limpeza da praia, entre outras. A iniciativa conta com as parcerias da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Pesca, da Serviços de Obras de Maricá (Somar) e da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático (Sobrasa).

Vale lembrar que foram disponibilizadas 100 vagas para esta edição, que aconteceria no último sábado (07/01), mas acabou cancelada por causa do mau tempo. Outras edições estão previstas para os próximos meses nas praias de Itaipuaçu, Cordeirinho e Ponta Negra, com datas que ainda serão confirmadas.