Megaoperação de ordenamento é realizada em São Gonçalo

Uma megaoperação para combater irregularidades em São Gonçalo foi realizada na manhã desta sexta-feira (13), numa parceria entre a Prefeitura e agentes do 7º Batalhão de Polícia Militar. A ação de ordenamento aconteceu na região do morro Menino de Deus, no Centro, envolvendo várias secretarias. Mais de 40 motocicletas irregulares foram apreendidas, houve remoção de três trailers e um banheiro de alvenaria.

Ação contou com apoio de policiais do 7º BPM | Foto: Divulgação

Participaram do ordenamento equipes das secretarias de Ordem Pública (Seop), Transportes e Conservação, além da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas, Guarda Municipal e policiais militares do São Gonçalo Presente.

Agentes da Secretaria de Transportes realizaram uma operação contra motos irregulares na Rua Doutor Nilo Peçanha, no Centro, próximo à rotatória do Clube Mauá. Ao todo, houve 260 abordagens a condutores que trafegavam pela via, aplicados 65 autos de infração, removidas para o depósito público 43 motos irregulares, além de um automóvel.

Enquanto a ação era realizada na via principal, do outro lado, nas ruas João de Souza e Aluísio Neiva, no Centro, agentes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas removiam construções irregulares, erguidas em área pública. Através da operação de ordenamento, dois trailers e um banheiro em alvenaria foram demolidos e um trailer de metal removido para o depósito público. Um ferro velho localizado na Rua João de Souza foi multado em 20 Ufisgs, por ocupação da via pública. As atividades fazem parte da Operação de Ordenamento da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas.