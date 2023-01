Motociclista fica ferido após acidente em Maricá

Um homem ficou ferido após um acidente de trânsito no Centro de Maricá na manhã desta sexta-feira (13/01). Segundo relatos, a colisão teria acontecido depois que motorista de um carro realizou uma conversão súbita na Rua Abreu Rangel e acabou acertando o motociclista que vinha na mesma direção.

O homem na moto foi socorrido e precisou ser levado ao Hospital Municipal Conde Modesto Leal, enquanto o condutor do carro foi conduzido a 82ª DP (Maricá) para prestar depoimento sobre o ocorrido.

Agentes do Corpo de Bombeiro e da Guarda Municipal estiveram no local do acidente, próximo ao Colégio Elisiário Matta. O trânsito em direção a RJ-106 precisou ser interditado por alguns minutos.