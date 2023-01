São Gonçalo vai ganhar mais duas residências terapêuticas

Duas novas residências terapêuticas (RTs) estão sendo construídas em Vista Alegre, em São Gonçalo, cuja previsão para finalização é para março deste ano. Neste momento, as obras estão em fase de finalização, mas quando prontas, as RTs vão abrigar 20 pessoas que hoje estão institucionalizadas na Clínica Nossa Senhora das Vitórias, no Zé Garoto.

A obra está sendo realizada em um antigo imóvel da Prefeitura que estavam completamente abandonada e com as instalações deterioradas.

“Toda a fase estrutural, instalação das redes elétrica e hidráulica estão prontas. O imóvel, que era todo aberto, também já está com as separações dos cômodos e das duas casas, que têm entradas separadas. A primeira casa já está com a colocação do piso pronta e já começamos a preparação para a pintura. A segunda está recebendo o piso, que deve ser finalizado até a próxima semana, quando também inicia a colocação das esquadrias. Também já começamos a preparar a área externa”, detalhou o engenheiro da Secretaria Municipal de Saúde e Defesa Civil de São Gonçalo responsável pela obra, Fernando Moreira.

As residências, apesar de ficarem no mesmo terreno, têm acessos separados. Ao todo, elas terão oito quartos, três banheiros tradicionais e um banheiro adaptado para pessoas com deficiência (PCD), uma sala de estoque, três salas, quatro áreas de convivência, duas cozinhas e ampla área de convivência externa, que também já começou a ser preparada.

Além dos moradores, a casa vai abrigar as equipes de trabalho: são oito cuidadores (dois por plantão de 24h), um técnico de enfermagem, uma acompanhante terapêutica e uma coordenadora para cada casa. Todos os assistidos serão cadastrados no Centro de Atenção Psicossocial (Caps), onde também serão acompanhados por psicólogos e psiquiatras.

Atualmente, São Gonçalo tem 10 residências terapêuticas que abrigam moradores provenientes de longas internações. Estas residências possuem entre oito e, no máximo, dez pessoas. As RTs contam com a supervisão de cuidadores durante 24 horas, coordenador e acompanhante terapêutico para que os moradores possam ir à rua fazer compras, ir ao médico e ao banco, por exemplo.

Há uma equipe de intervenção que atua no atendimento e cuidados dos pacientes que ainda estão na unidade de longa permanência. Ela é multidisciplinar e elabora o projeto terapêutico e conduzem o processo de alta com emissão de documentos necessários para que estes usuários, possam receber alta definitiva, preparando-os para a vida nas residências.