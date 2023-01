Morre o jornalista Walmyr Peixoto, aos 70 anos de idade

O jornalista niteroiense Walmyr Peixoto, bastante conhecido nos mais diversos meios de comunicação do Rio de Janeiro, morreu na manhã dessa sexta-feira (13) na Tijuca, devido a problemas cardíacos.

O jornalista, de 70 anos, trabalhou na Prefeitura de Niterói, foi assessor do Sindicato dos Médicos de Niterói e Região, editor do Jornal O Fluminense, trabalhou na Câmara dos Vereadores de Niterói, Secretaria de Meio Ambiente de Niterói, Jornal O Globo e em outros veículos de comunicação.

Segundo amigos próximos do jornalista, em dezembro de 2022, ele sofreu um infarto. Após cirurgia, retornou ao Hospital Panamericano, na Tijuca, semana passada com algumas complicações.

O Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Rio de Janeiro lamentou a morte do jornalista.

O sepultamento de Walmyr está marcado para sábado (14) às 13h. O velório do jornalista será na capela de Nossa senhora da Conceição - campal 3, às 10h.