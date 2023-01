Vídeo de acidente na Linha Amarela que circula nas redes é antigo

Nenhum acidente foi reportado na via nesta sexta-feira (13/01) - Foto: Divulgação

Nenhum acidente foi reportado na via nesta sexta-feira (13/01) - Foto: Divulgação

A LAMSA, concessionária que administra a Linha Amarela, informou que é antigo o vídeo de um acidente de trânsito que circula nas redes sociais. O registro tem sido dado como recente em publicações pela internet, mas, na verdade, é do dia 13 de dezembro de 2015.

O acidente aconteceu, na época, próximo ao último túnel da Linha Amarela no sentido Barra, na altura de Freguesia, Jacarepaguá. Um ônibus da linha perdeu o controle e colidiu. O vídeo mostra com imagens fortes das vítimas no local. Cinco pessoas morreram na ocasião e pelo menos outras 35 ficaram feridas.

A LAMSA reforçou que nenhum acidente foi reportado na via nesta sexta-feira (13/01). O trânsito esteve um pouco lento em trechos da Linha no início desta tarde, mas os breves congestionamentos foram causados pelo fluxo intenso de veículos em ambos os sentidos.