Bebê morre ao cair em piscina da própria casa em São Fidélis

Uma criança de 1 ano e 9 meses morreu afogada após cair na piscina da própria casa, na noite da última quarta-feira (11), em São Fidélis, no Norte Fluminense.

Segundo informações, o bebê saiu de casa, em direção ao quintal, após esquecerem a porta aberta.

O Corpo de Bombeiros relatou que a criança foi encaminhada para o Hospital Armando Vidal, mas não resistiu.

De acordo com o médico de plantão, a equipe do hospital fez o possível para salvar a vida da criança. O processo RCP ( ressuscitação cardio pulmonar) foi realizado durante 1 hora, sem sucesso.

O bebê foi enterrado nesta quinta-feira (12) no Cemitério Municipal de São Fidélis. O caso foi encaminhado para 141ª DP do local para apurar as circunstâncias da morte da criança.