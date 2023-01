Mega-Sena acumula e prêmio vai a R$ 33 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 2554 da Mega-Sena, que foi realizado na noite dessa quinta-feira (12) pela Caixa Econômica Federal, em São Paulo. Com isso, o prêmio acumulou e agora está estimado em R$ 33 milhões para o próximo sorteio.

Os números sorteados foram 19-25-43-44-48-49.

Nesse último sorteio, 8 apostas foram ganhadoras da quina e levarão R$ 32.743,81 cada para casa, enquanto 4.929 pessoas acertaram a quadra e receberão R$ 740,23.

O concurso 2555 está marcado para ocorrer no próximo sábado (14). O evento começará a partir das 20h (de Brasília) e terá transmissão ao vivo pela internet, no canal oficial da Caixa no YouTube.