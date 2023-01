Ex-aluno e atleta paralímpico conclui os estudos por meio do Encceja em Itaboraí

Após 10 anos longe da escola, o atleta paralímpico Emanuel Victor, de 31 anos, conseguiu mais uma conquista, a aprovação no Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos - Encceja, e com isso poder prosseguir para a faculdade. Ele foi o primeiro de todo o estado a receber o certificado em 2023, entregue na última terça-feira (10), na Coordenadoria Regional de Inspeção Escolar da Regional Metropolitana II, em Itaboraí.

Emanuel deixou o colégio em 2012 devido às dificuldades de conciliar os estudos e os treinos como jogador de Futebol PC ou, como é mais conhecido, Futebol de 7, até que em 2015 migrou para o atletismo, disputando arremesso de peso e de disco, sendo o atual recordista Brasileiro e das Américas e terceiro no ranking mundial, além de ser membro da Confederação Paralímpica Brasileira.

Em decorrência de uma paralisia cerebral, Emanuel teve hemiplegia, uma alteração neurológica que paralisou o lado direito de seu corpo e parte de sua fala, entretanto, como atleta ele disputou não apenas as Paralimpíadas, mas também diversos campeonatos, tendo visitado países como Japão, Colômbia, Argentina, Holanda, Ucrânia, Inglaterra, Emirados Árabes Unidos e Peru, mas a falta do Ensino Médio começou a prejudicar seu avanço.

"Recebi convites de universidades que me ofereceram bolsas para estudar e para jogar em nível universitário, mas como não tinha terminado o colégio eu fui perdendo essas oportunidades. Me arrependo totalmente de não ter concluído na época, eu deveria ter voltado no máximo um ano depois", relembrou.

Em 2022, Emanuel realizou o Encceja e conseguiu o tão esperado resultado, a aprovação no exame e o sinal verde para o nível superior, algo que ele sonhava e tanto necessitava.

"Por não ter terminado os estudos e já ter idade, eu tinha um sentimento de inferioridade, mas agora vou cursar Educação Física e ser treinador, assim vou poder retribuir tudo que o esporte me deu e também quero fazer Nutrição, que é um outro sonho", contou.

Ele disputou também o Open de Paratletismo de Lima em 2022, onde foi campeão e possui ainda outros títulos nacionais, tanto no arremesso de peso e de disco, quanto no Futebol de 7. Agora ele já está de olho no Parapan-Americano deste ano, em Santiago, no Chile, e nas Paralimpíadas de Paris, na França, em 2024.

"Vou dar o meu melhor e digo aos jovens que estão fora de sala de aula, especialmente os que possuem algum tipo de limitação, o estudo é muito importante, tenham metas, sonhos e ações. A deficiência não nos impede de nada. Todos nós temos nosso espaço".

A servidora e amiga pessoal de Emanuel, Angela Vimercate, Assistente da Coordenação Geral de Inspeção Escolar da Seeduc, manteve contato com ele e o incentivou a retomar os estudos.

"Eu tenho o Emanuel como um dos meus filhos, eles cresceram juntos. Vê-lo deixar o colégio me doeu muito, mas agora meu coração está muito contente pela conquista dele. Estou orgulhosa e quero ir na formatura da faculdade", afirmou.

Anualmente, o Encceja testa as competências, habilidades e saberes daqueles que não concluíram o Ensino Fundamental ou Ensino Médio na idade adequada e é realizado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - Inep, em colaboração com outros órgãos como a Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro, responsável pela emissão dos certificados.