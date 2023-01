Previsão do tempo: fim de semana promete calor e pancadas de chuva

O calor voltou para a Região Metropolitana e vai ficar para o fim de semana. É o que aponta a previsão do tempo para os próximos dias para São Gonçalo e Niterói.

Segundo o portal Climatempo e o site do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, a temperatura do final de semana vai variar entre a mínima de 25º e máxima de 35º, com sol entre nuvens na maior parte do tempo.

O sábado vai ser de sol durante a manhã e leves pancadas de chuva pela tarde, a probabilidade de chuva à noite é de 5%.

No domingo, o dia fica um pouco mais ensolarado, com uma probabilidade pequena de pancada de chuvas, mas com uma máxima de 35º e sol entre nuvens.