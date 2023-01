Menina gonçalense de 10 anos sofre racismo nas redes sociais e mãe registra o caso

Após publicar uma foto do seu rosto nas redes sociais, uma menina de 10 anos foi vítima de ofensas racistas na internet. A família dela mora em Itaoca, em São Gonçalo, e o caso foi registrado hoje (12) na Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância.

A legenda da foto em questão continha a seguinte frase: “Essa pessoa está sendo procurada por roubar toda beleza do mundo”.

Não demorou muito para ela começar a receber comentários ofensivos. Como, por exemplo: “Só nascendo de novo macaca”, “preta” e “macaca”.

A mãe, Célia Leite, compartilha sua indignação com a situação. “Nossa cor é tão linda, não tem necessidade de as pessoas fazerem isso, né? Dá um sentimento muito ruim. Ver ela triste, chateada, chorando. Não querendo mais participar do Instagram dela. Certo tipo de coisa que as pessoas comentam por maldade”, explica.

Segundo Célia, a própria criança pediu para que elas fossem à delegacia prestar queixa. Mãe e filha querem justiça, e que os autores das ofensas sejam identificados e punidos.

"Viemos prestar queixa para ver se isso para, para o pessoal entender que internet não é terra de ninguém. É terra de todos nós. Pessoas negras, brancas, independentemente de cor”, enfatizou.