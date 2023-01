Confira os números sorteados da Mega-Sena desta quinta (12)

Nesta quinta-feira (12) a Caixa Econômica Federal realizou o concurso 2.554 da Mega-Sena, com prêmio de R$ 156.414.347,86. Os números sorteados foram: 19, 25, 43, 44, 48 e 49.

O sorteio foi realizado às 20h no Espaço da Sorte, em São Paulo. Até o momento o banco ainda não divulgou se houve ganhadores para o prêmio principal.

O próximo e último sorteio dessa semana será feito no sábado (14). As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria.