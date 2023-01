Carnaval 2023: Desfile das escolas de samba de Niterói têm transfêrencia de datas

A programação de Carnaval de Niterói, que está marcada para acontecer em fevereiro, no Caminho Niemeyer, no Centro da cidade, que sedia, desde o ano passado, a passagem das escolas de samba na cidade, acabou de ser adiada em duas semanas. A passagem das agremiações, que ocorreriam no dia 10 e 11 de fevereiro próximo, foi transferida para os dias 24 e 25 do mesmo mês.

A decisão foi feita na tarde de hoje (12), em reunião com representantes das escolas na sede da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur) - organizadora do evento. O objetivo foi atender as reivindicações dos sambistas por causa do atraso na preparação do desfiles oficiais. No ano passado, a Neltur, empresa pública da Prefeitura de Niterói responsável pela organização do evento entre as agremiações da cidade, havia estabelecido o repasse da subvenção em quatro parcelas, entre os meses de outubro de 2022 e janero de 2023, o que não acabou não ocorrendo.

Além de pagar a subvenção de uma só vez, em janeiro, a Prefeitura de Niterói solucionou também o problema que havia em relação a liberação do local de preparação dos desfiles. O “barracão” não será mais no galpão do antigo Carrefour, também no Centro da cidade, e passará para uma estrutura que será adaptada na Concha Acústica, em São Domingos. O motivo da mudança foi o início demolição do antigo galpão para a construção de um loteamento. A Neltur ainda não confirmou quando o novo espaço será disponibilizado para as escolas.

Ficou decidido que no dia 24 de fevereiro será realizado o desfile das nove agremiações que representam o “Grupo A”, a elite do Carnaval Niteroiense. Já no dia 25, desfilarão as agremiações dos grupos B e C.

Confira a ordem dos desfiles a seguir:



GRUPO A – 24/02

19H – Cacique da São José

19h45 – Unidos da Região Oceânica

20h30 – Souza Soares

21h15 – Magnólia Brasil

22h – Experimenta da Ilha

22h45 – Folia do Viradouro

23h30 – Alegria da Zona Norte

0h15 – Sabiá

1h – Mocidade Independente de Icaraí

GRUPO C – 25/02



19h – Galo de Ouro

19h35 – Império de Charitas

20h10 – Amigos da Ciclovia

20h45 – União da Engenhoca

21h20 – Mistura de Raça

GRUPO B – 25/02

22h10 – Garra de Ouro

22h50 – Banda Bastião

23h30 – Império de Arariboia

0h10 – Paraíso do Bonfim

0h50 – Combinados do Amor

1h30 – Unidos do Sacramento

2h10 – Tá Rindo Por Que?

2h50 – Balanço do Fonseca

3h30 – Bem Amado

Subvenção

O Município de Niterói liberou, no último dia 4, a subvenção para as escolas de samba da cidade desfilarem no Carnaval 2023. As escolas do Grupo A de Niterói receberão R$ 172.040 cada; as do Grupo B, R$ 96.140 cada; e as do Grupo C, R$ 54.395 cada. Por conta do atraso, o pagamento, que seria feito em duas cotas, em dezembro de 2022 e janeiro de 2023, foi feito em cota única.

Cubango - Hoje, foram liberados os liberados os R$ 700 mil para a Acadêmicos do Cubango, que desfilará pela Série Prata, na Estrada Intendente Magalhães, em Campinho, no Rio de Janeiro. A agremiação não havia recebido os valores no último dia 4, como as demais escolas, por conta da falta da certidão negativa de débitos fiscais.