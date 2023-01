Secretaria de Ordem Pública realiza demolição de prédio de 10 andares no Rio

A Secretaria de Ordem Pública e a Subprefeitura da Zona Sul da Prefeitura do Rio realizaram, nesta quinta-feira, dia 12, uma operação de demolição de um prédio de 10 pavimentos construído irregularmente na comunidade do Vidigal, Zona Sul do município, uma área sob influência do crime organizado. A obra já havia sido embargada pela Prefeitura no início de outubro, mas mesmo assim foi intensificada pelos responsáveis.

Os engenheiros da Prefeitura estimam que a ação cause um prejuízo de aproximadamente R$15 milhões aos responsáveis.

Até o momento, os agentes flagraram uma ligação clandestina de luz feita para toda a construção. O imóvel possui dez andares, com quatro apartamentos por andar, além de duas coberturas duplex. A construção é ilegalizável, uma vez que não atende à legislação em vigor para o local, que permite apenas construções unifamiliares e também supera o número máximo de pavimentos.

"Hoje a Secretaria de Ordem Pública faz uma operação aqui no Vidigal com o apoio da Guarda Municipal e da Polícia Militar para demolir um prédio construído ilegalmente. Todas as ações de demolição da Seop tem como fundamento principal a proteção da vida humana. Nós sabemos, infelizmente, que esses prédios ilegais são um grande risco para a população, especialmente para aquelas pessoas que investem um dinheiro de uma vida em um terreno que nunca vai ser dela, tendo em vista total ilegalidade. A gente vai continuar trabalhando para uma cidade mais ordenada e pela proteção das pessoas, especialmente da população carioca", afirma o Secretário de Ordem Pública, Brenno Carnevale.

Também participam da operação agentes da Coordenadoria Técnica de Operações Especiais (COOPE), Guarda Municipal, da Secretaria de Conservação, Comlurb, Rio Luz, Light, Cedae e da Polícia Militar.

Desde 2021, a SEOP realizou mais de duas mil demolições de construções irregulares.