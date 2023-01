Parquinho da Praça Chico Mendes ganha novos brinquedos

A Praça Chico Mendes, no bairro Raul Veiga, já está quase pronta. Quem passa no entorno já consegue ver as ações de paisagismo em fase final. O espaço já está asfaltado, com canteiros pintados, mudas e árvores plantadas. E, nesta quinta-feira (12), foi iniciada a instalação dos brinquedos que farão parte do parquinho.

O espaço já recebeu um canteiro central, onde as mudas já foram plantadas para formar um boulevard. O local ainda vai receber um novo mobiliário urbano, um bicicletário e uma academia para a terceira idade. Toda a estrutura vai contar com nova iluminação.

O caminho que já foi concluído está sendo usado pela população.

“Nós vimos que está tudo asfaltado e retiraram os tapumes, então estamos usando para fazer caminhada todos os dias pela manhã. Moramos aqui perto e precisamos nos exercitar, mas aqui próximo não tem nenhuma área assim. Vai ficar melhor ainda quando estiver todo pronto”, disse o corretor de imóveis Nivaldo Martins, de 54 anos, e sua esposa, a aposentada Nildete Lins, de 58 anos.

Também haverá espaço para foodtrucks aos fins de semana | Foto: Divulgação/Renan Otto

A nova área de lazer para a população gonçalense também terá um espaço dedicado para a gastronomia, com área que será ocupada por foodtrucks aos fins de semana.

Quando toda a intervenção estiver pronta, o público vai poder ver as seguintes espécies de plantas na praça: coroa de cristo, lantana amarela, lantana lilás, dracena tricolor, clusias, liriopes, dionelas, orquídea bambu, pitanga (arbusto), extremosa (arbusto), Palmeira Phoenix, Palmeira Imperial e Nolina (pata de elefante).