Parceria Transportes-Educação desenvolve projetos em São Gonçalo

A Secretaria Municipal de Transportes de São Gonçalo através do Departamento de Educação para o Trânsito, desenvolve diversos projetos para o ano de 2023, visando a conscientização de um trânsito mais tranquilo no município.

Os projetos educativos "Escola Cidadã", "Aula Passeio", "Saúde, educação e prevenção de acidentes", "População em foco", "Educação como Processo de Mudança " e "Profissional Consciente", serão desenvolvidos nas redes municipais de ensino, nas empresas de transporte coletivo e direcionados ao público gonçalense.

O Projeto "Escola Cidadã" é o projeto realizado nas escolas da rede municipal de ensino, com o objetivo de formar cidadãos conscientes de seu papel no trânsito e na sociedade. Em 2022, 20 escolas receberam esse projeto, dando continuação nesse ano com palestras, atividades lúdicas, criativas e reflexivas sobre o trânsito. O projeto Escola Empresa , destinado aos jovens de 8º ano, 9º ano e Educação de Jovens e Adultos ( EJA) ensinam os alunos a terem respeito e educação ao usarem o transporte público coletivo , inclusive com os profissionais que nela trabalham. Os alunos tem uma oportunidade de iniciarem no mercado de trabalho, através do programa Jovem Aprendiz.

O projeto " Saúde, educação e prevenção de acidentes" , é realizado em parceria com a Secretaria de Saúde nas empresas de transporte coletivo, onde são feitas campanhas de promoção da saúde.

O Projeto "População em foco" é realizado pela Semtram, juntamente com a Secretaria de Saúde, o SEST SENAT, a Polícia Rodoviária Federal (PRF), Arteris Fluminense, Batalhão de Polícia Rodoviária (Bprv) e a Guarda Municipal. Esse trabalho visa a promoção e prevenção da saúde do homem.

Já o Projeto Semtram e Empresas tem como intuito aprimorar os serviços prestados pelos profissionais do transporte coletivo, conscientizando-os sobre a importância de um trânsito mais humanizado.

Alunos da rede municipal de ensino, através do Projeto "Aula Passeio", têm a oportunidade de conhecer a Polícia Rodoviária Federal , sua atuação, os veículos da PRF e os equipamentos dos socorristas; além de receberem informações sobre segurança o trânsito.