Irmãos moradores da Venda da Cruz são premiados por achar 11 asteroides no espaço

Os irmãos Dimitri Lima, de 12 anos e Luigi Lima, de 7, detectaram juntos 11 asteroides e ganharam o 2º lugar no programa O Caça Asteroides MCTI – programa de abrangência nacional e internacional, com o objetivo de popularizar a ciência entre os cidadãos, feito em parceria entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e o International Astronomical Search Collaboration (IASC/NASA Partner),

Por meio de uma plataforma fornecida pela Nasa, os meninos puderam achar os asteroides de dentro da própria casa. Lúcia Maria Lima é astrônoma amadora e mãe dos meninos e conta, com orgulho, como foi esse trabalho em conjunto feito por eles sob a sua supervisão.

“Usamos a plataforma da IASC-NASA, onde recebemos imagens do espaço profundo através de um telescópio de 1.8 metros pertencente à Universidade do Havaí. Com isso, fazemos análises e quando achamos asteroides nela, marcamos, registramos e enviamos um relatório com as informações específicas. Todas as sextas-feiras recebemos o retorno e, caso seja mesmo asteroide, eles serão enviados para análise na Universidade de Harvard”, conta.

Os meninos, que moram no bairro Venda da Cruz, em São Gonçalo, foram selecionados dentre mais de 10 mil participantes do Brasil e tiveram a chance de ir para Brasília, onde receberam as medalhas, certificação internacional e conheceram os idealizadores do projeto.

Para a mãe, a experiência foi transformadora.

“Hoje, meus filhos inspiram outros jovens. Eles são muito dedicados e já querem participar novamente, em uma próxima edição. É gratificante vê-los interessados em coisas tão importantes”, diz entusiasmada.

O programa conta com o apoio do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso (SEDUC/MT) e a premiação aconteceu em novembro de 2022, mas a iniciativa acontece anualmente. Não é preciso ter conhecimento prévio, sendo possível obter mais informações neste link.

*Sob supervisão de Cyntia Fonseca