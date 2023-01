São Gonçalo oferece aulas gratuitas de capoeira

Considerada um dos maiores símbolos da cultura brasileira, a capoeira é oferecida em cinco locais, através São Gonçalo em Movimento, projeto desenvolvido pela Fundação de Artes, Esporte e Lazer de São Gonçalo (Faesg) que oferece diversas atividades esportivas gratuitas em mais de 100 pontos espalhados por todo o município.

A prática da capoeira pode proporcionar diversos benefícios físicos, como a desenvoltura da força corporal e da flexibilidade, a redução do estresse e da ansiedade, melhoria nos reflexos, postura, confiança e autoestima, além de estimular o respeito pelo próximo e promover a interação social.

“Através da capoeira, a criança desenvolve habilidades que vão além das capacidades físicas, sendo considerada uma atividade ampla e versátil. Durante a aula, podemos trabalhar diversos movimentos de forma lúdica, pois assim eles tomam ciência do seu corpo e de suas capacidades motoras, facilitando o crescimento cognitivo e afetivo. Destaco as crianças, mas deixando claro que a capoeira é para todas as idades”, afirmou o mestre Henrique Cabral, no núcleo do Porto do Rosa.

Simone Barreto, mãe da Valentina de 5 anos, viu na capoeira uma oportunidade para introduzir uma atividade física na rotina da pequena.

“Sempre quis que a minha filha tivesse contato com o esporte, mas não tinha condições financeiras para bancar. Com o surgimento do projeto no bairro, logo me organizei para fazer a matrícula e posso afirmar que foi a melhor coisa que fiz para o desenvolvimento da minha filha. Através da capoeira, percebo melhorias no comportamento dela”, disse Simone.

Aqueles que tiverem interesse em participar da aula de capoeira devem procurar o professor responsável por cada núcleo (confira a lista abaixo), nos dias e horários da atividade, e se informar sobre os documentos necessários para a matrícula.

Pelo projeto São Gonçalo em Movimento, a capoeira é oferecida nos seguintes locais:

. Av. Alzira Vargas, 1.156, Pacheco. Segundas, quartas e sextas, de 17h às 18h, de 18h às 19h, de 19h às 20h;

. Estrada da Conceição, 1.111, Porto do Rosa. Terças e quintas, das 7h às 8h;

. Rua Neri Xavier, s/nº, Porto do Rosa. Terças e quintas, das 6h às 7h;

. Rua Álvaro Costa, 179, Porto do Rosa. Segundas, quartas e sábados, de 9h às 10h e de 10h às 11h, e quartas e sábados, das 8h às 9h;

. Rua Gastão Lamurier, 206, Lt 3E, Santa Izabel. Terças e quintas, das 16h às 17h.