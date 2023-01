Americanas identifica rombo de 20 bilhões em balanço financeiro

A Americanas divulgou em comunicado na última quarta (11) que foram encontradas “inconsistências contábeis” no último balanço financeiro realizado pela empresa. A inconsistência seria um rombo de R$20 bilhões de reais.

As primeiras informações indicam que alguns financiamentos contratados pela empresa com fornecedores não foram lançados de forma correta no balanço. O que tornaria o endividamento real da Americanas muito maior do que o reportado.

O presidente recém-empossado da Americanas, Sérgio Rial, e o diretor financeiro, André Covre, pediram demissão. Os erros aconteceram em 2022, antes dos executivos assumirem os cargos, há 10 dias.

A Americanas informou ainda estar analisando o que aconteceu e que a confirmação das irregularidades será checada por um auditoria externa.

Se confirmado, o rombo de R$20 bilhões será um dos maiores do mercado brasileiro.