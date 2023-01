Em fevereiro o gás canalizado terá redução de até quase 10% no Rio

A Naturgy, que atua no Rio de Janeiro, informou que irá reduzir as tarifas de gás natural a partir de fevereiro. Para os clientes localizados na Região Metropolitana do Rio (em 19 cidades atendidas pela Ceg) será em média de 3,26% para o segmento residencial. Para o comércio (400 m³/mês), a queda é de 3,38%. para o comercial. As indústrias (3Mm³/mês) terão recuo de 8,38%. O gás natural veicular (GNV) vendido aos postos de combustíveis terá preço 8,61% menor mês que vem.

"O reajuste nas tarifas será decorrente da redução no custo de aquisição do gás natural fornecido pela Petrobras", informou a Naturgy um dia após a Petrobras anunciar queda no preço do gás canalizado às distribuidoras.

Para os clientes que moram no interior do Estado do Rio, em 24 municípios atendidos pela Ceg Rio, a redução será de 4,53% para residências. O comércio terá queda de 5,24% , assim como a indústria, com recuo de 9,04% no preço do gás. O GNV terá redução de 9,26% para os postos de combustíveis.

Essa redução não se aplica ao gás de botijão, mas ao gás vendido pelas distribuidoras para as residências, comércio, além do gás natural veicular (GNV) vendido nos postos.