Homem se prende em moto com um cadeado para Blitz não levar o veículo

Homem se prendeu em moto com um cadeado para Blitz não levar o veículo - Foto: Reprodução

Homem se prendeu em moto com um cadeado para Blitz não levar o veículo - Foto: Reprodução

Na tarde desta quarta-feira (11) enquanto uma blitz era realizada em Coelho Neto, na Zona Norte do Rio, um homem de prendeu a sua própria moto para evitar que o veículo fosse levado. Ele se prendeu pelo pescoço através de um cadeado.

O Detran informou que o homem estava com o licenciamento vencido e para tentar evitar que levassem sua moto, se acorrentou a ela. Em um vídeo que circula nas redes sociais, o motociclista afirma que os agentes não iriam levar "a sua honra".

Os policiais precisaram intervir na situação, pegando a chave do cadeado que estava com o motociclista. A moto foi levada para o depósito público na Estácio, na Zona Central do Rio. O homem foi autuado por conduzir veículo registrado que não esteja devidamente licenciado.