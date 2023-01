Detran-RJ realiza ação com diversas oportunidades para o público PCD

O Detran-RJ realiza nesta sexta-feira (13), das 8h às 16h, uma ação em parceria com Secretaria de Estado de Trabalho e Renda (Setrab). O "Dia D" irá oferecer cerca de 400 vagas de emprego para pessoas com deficiência (PCD), além de serviços de identificação civil e de habilitação em qualquer unidade do departamento.

Já os serviços veiculares departamento. Já os serviços veiculares serão disponibilizados no posto Detran Acessível – PCD, que fica na Av. Francisco Bicalho - entrada pela Rua Idalina Senra 35, em São Cristóvão.

“Além do atendimento prioritário e da oferta de vagas de emprego, as pessoas com deficiência poderão se inscrever no programa Cidadania Sobre Rodas, que já habilitou, de forma gratuita, mais de dois mil condutores PCDs”, destaca o presidente do Detran.RJ, Adolfo Konder.

O programa oferece aulas gratuitas de direção para pessoas que necessitam de carro adaptado. Para se inscrever, o candidato deverá comparecer ao Posto Detran Acessível – PCD, das 8h às 16h, ou procurar uma das 13 Ciretrans. As vagas são limitadas.

Vagas de empregos

Uma equipe do Núcleo Estadual de Atendimento às Pessoas com Deficiência (Nead), da Setrab, estará na unidade do Detran.RJ da Francisco Bicalho com a oferta de cerca de 400 vagas de emprego voltadas para este público.

A Setrab oferecerá 50 vagas de atendentes de balcão; 50 de auxiliares de limpeza; 50 de repositores de mercadorias; 16 de empacotadores; 7 de pintores, entre outras. Os interessados devem levar carteira de trabalho, PIS/NIT/Pasep, CPF. É imprescindível levar também o laudo médico com a Classificação Internacional de Doença (CID).

Documentos necessários para os serviços do Detran-RJ

A emissão de identidade será gratuita, assim como os serviços de primeira habilitação e renovação da carteira de motorista. Os atendimentos serão feitos com a apresentação de laudo médico original, emitido nos últimos seis meses, informando o CID e a descrição da deficiência.

Os interessados devem verificar no site do Detran (http://www.detran.rj.gov.br) quais os documentos obrigatórios para fazer cada serviço que desejam.

Os candidatos ao curso de direção Cidadania Sobre Rodas precisam levar original e cópia da carteira de identidade, original e cópia do CPF, original e cópia do comprovante de residência ou domicílio no Estado do Rio de Janeiro (conta de água, luz ou telefone). É necessário também estar com o laudo médico recente, emitido nos últimos seis meses, contendo o tipo e grau da deficiência, além do código da tabela CID-10.