Colégio no Porto da Madama abre inscrições para curso de Informática nesta quinta (12/01)

Gonaçlenses interessados em cursar Informática no Centro Interescolar Ulysses Guimarães (Ciug), no Porto da Madama, podem realizar a inscrição a partir desta quinta-feira (12/01).

De acordo com informações do Colégio, as inscrições podem ser realizadas presencialmente na unidade, das 8h às 13h, nesta quinta-feira (12), para o turno da manhã, e na sexta-feira (13) para os turnos da tarde ou da noite.

A matrícula será feita por ordem de chegada. As vagas são limitadas e a idade mínima para os candidatos é 13 anos. As inscrições nos cursos de Inglês, Redação, Francês, Espanhol e Libras serão feitas a partir do dia 17 de janeiro e vão até o dia 19, pela internet, no site do serviço. A relação dos candidatos classificados estará disponível no dia 24 de janeiro, no mesmo site.

Para a matrícula, é necessário levar originais e cópias da carteira de identidade ou da certidão de nascimento (do aluno e do responsável, para o caso de menores); comprovante de escolaridade; comprovante de Residência; CPF; e uma foto 3×4.