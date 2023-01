Governo do Rio forma 1.200 alunos do Programa Ambiente Jovem - Foto: Divulgação

O Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade, forma, nesta quinta-feira (12), as 40 primeiras turmas do Programa Ambiente Jovem, o maior programa de Educação Ambiental do país.

A cerimônia será realizada no Maracanãzinho, com a presença do governador Cláudio Castro, do vice-governador e secretário do Ambiente e Sustentabilidade, Thiago Pampolha, e de alunos de diversos municípios do território fluminense.

Serviço



Data: 12/01 (quinta-feira)

Local: Maracanãzinho - Av. Rei Pelé - portão 6 - Maracanã, Rio de Janeiro

Horário: 10h