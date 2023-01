Queda de reboco e marquise mal conservada preocupam pedestres em Santa Rosa

Marquises mal conservadas no bairro de Santa Rosa, em Niterói, têm trazido transtornos a pedestres que circulam pelo local.

As marquises ficam em uma calçada com um grande número de lojas, na rua Noronha Torrezão, uma das ruas mais movimentadas do bairro, o que aumenta o risco de acidentes no local e atrapalha a passagem de muitos pedestres.

Segundo Ivan Guimarães, de 41 anos, que frequenta a região, a situação das marquises é a mesma há pouco mais de 3 anos e a queda de rebocos é recorrente.

“Nunca vi a prefeitura comparecer depois que algum incidente com os rebocos aconteceu. Sei que a responsabilidade da conservação das marquises é do dono de cada loja, mas a prefeitura tem que fiscalizar e autuar", afirma.

De acordo com Ivan, nenhum acidente ocorreu no local, mas é apenas questão de tempo, já que a calçada, que fica numa localidade conhecida como “Largo do Marrão”, tem lojas grandes e muito frequentadas.

Questionada, a Prefeitura de Niterói não enviou resposta até o fechamento da matéria.