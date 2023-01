Mega-Sena sorteia prêmio de R$ 11,7 milhões. Confira os números:

Nesta terça-feira (10), a Caixa Econômica Federal realizou o concurso 2.553 da Mega-Sena. Os números sorteados foram: 13, 15, 53, 54, 55 e 58.

A Caixa Econômica fará três sorteios essa semana, pela Mega-Semana de Verão. Um que já aconteceu nesta terça, outro na quinta e o ultimo no sábado.

As apostas na Mega-Sena podem ser feitas até as 19h do dia do sorteio nas casas lotéricas credenciadas, pela internet ou no aplicativo da loteria. O palpite mínimo custa R$ 4,50.