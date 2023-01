Secretaria de Ordem Pública remove 4 lava-jatos clandestinos no Rio

A Secretaria de Ordem Pública realizou uma operação na manhã desta terça-feira, dia 10, para coibir desordens e atividades ilegais na Av. Leopoldo Bulhões, ao lado da comunidade de Manguinhos, Zona Norte do Rio. Na ação, foram removidos quatro lava-jatos clandestinos, além da apreensão de duas caixas d ́ água, cinco galões, 32 pneus, dois aspiradores de pó e dezenas de itens diversos como mangueiras, lonas, baldes e produtos de limpeza. Também foram desfeitas três ligações clandestinas de água e uma de luz.

"A SEOP realiza com frequência ações de ordenamento nessa região da cidade para coibir a desordem em área pública, além dos lava-jatos irregulares. Essa atividade é ilegal nessa região e acaba impactando também no trânsito no local uma vez que muitos motoristas encostam na via para limpar seus veículos. Em todas as operações também cortamos inúmeras ligações clandestinas de água e luz. Seguiremos realizando ações como essa para trazer mais ordem pública para cidade", explica Brenno Carnevale, Secretário de Ordem Pública.

Desde 2021 a SEOP já realizou dezenas de operações na região, que culminaram com a remoção de aproximadamente 120 lava-jatos clandestinos, além do corte de mais de 300 pontos de ligações clandestinas de luz e água.