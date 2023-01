Itaboraí deve receber mais de R$26 milhões em investimentos para pavimentação

A Prefeitura de Itaboraí assinou, na tarde desta segunda-feira (09), dois contratos de repasses junto à Caixa Econômica Federal para investimentos de mais de 26 milhões de reais em pavimentação e reforma de praças públicas.

Em convênio com o Ministério do Desenvolvimento Regional, o primeiro contrato de repasse visa o investimento de cerca de R$25 milhões em pavimentação de ruas nos bairros de Bela Vista e Monte Verde, no distrito de Manilha.

O prefeito Marcelo Delaroli comentou o projeto e afirmou que "esses recursos serão investidos em dignidade e lazer para população, que já sofreu tanto com o descaso. Vamos continuar buscando a transformação, através de recursos que possam elevar a qualidade de vida do povo da nossa cidade".

Já em convênio com o Ministério da Cidadania, o outro contrato de repasse contempla a reforma de três praças, com investimento total de R$1,6 milhão. O projeto prevê a revitalização de espaços públicos nos bairros de Retiro São Joaquim, Visconde e Apollo.