Seletiva da Prefeitura descobre novos atletas de bocha paralímpica

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Esporte e Lazer, realizou nesta terça-feira (10/01) a primeira seletiva de bocha paralímpica masculina e feminina do projeto Maricá Cidade Olímpica. Dez atletas paralímpicos participaram da seleção, feita de acordo com o grau da deficiência de cada participante. No caso dos atletas com maior grau de comprometimento, é permitido o uso de uma calha para dar mais propulsão à bola.

A seletiva foi realizada na quadra do Esporte Clube Maricá e tem o objetivo de descobrir novos atletas para o município. O coordenador das modalidades paralímpicas, Rafael Couri, destacou a importância de incentivar o esporte e a inclusão. “Os critérios de avaliação foram desenvolvidos de forma que a gente possa acompanhar a evolução e a progressão dos atletas. Temos pessoas que já competem, mas temos aqueles que nunca tiveram acesso, o que possibilita a todos o contato com o esporte”, Rafael.

Participantes animados para o esporte

Morador de São José do Imbassaí, o atleta Lucas Ferreira de Araújo, 28 anos, ressaltou o investimento recebido. “A bocha é tudo na minha vida, desde a minha independência financeira até conhecer novos lugares e pessoas. Eu não tinha perspectiva e depois da bocha minha vida mudou. Ver que Maricá investe nos atletas paralímpicos é um orgulho muito grande”, completou Lucas.

Pela primeira vez tendo contato com a bocha, Keyla Rodrigues, 28 anos, contou que adorou o esporte. “Não conhecia esse esporte e adorei esse primeiro contato com a bocha. Quero continuar praticando para poder me aperfeiçoar mais e mais”, disse.

Sobre a bocha paralímpica

Bocha paralímpica é similar à bocha convencional, ou seja, o jogador tem como objetivo encostar o maior número de bolas no alvo. O jogo consiste em um conjunto de seis bolas azuis, seis bolas vermelhas e uma bola branca (bola alvo). A quadra deve ser lisa e plana, e a área é delimitada por linhas em uma dimensão de 12,5m x 6m.

Sobre o projeto

O projeto “Maricá Cidade Olímpica” tem o objetivo de selecionar jovens, a partir de 14 anos, que querem ser atletas no município em dez modalidades olímpicas (vôlei de praia e de quadra, basquete 3×3, handebol, remo e o tiro com arco) e paralímpicas (tiro com arco, remo, bocha e vôlei sentado).

Inscrições

As inscrições podem ser realizadas na Rua Eraldo da Costa Marins, no Parque Eldorado (em frente à Escola Municipal Carlos Magno), de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. Os interessados maiores de 18 anos devem levar cópia dos documentos de identidade, CPF e comprovante de residência. Já os menores de idade somente poderão realizar a inscrição acompanhados do responsável legal, que deverá levar a cópia do documento de identidade que será anexado à inscrição do atleta.