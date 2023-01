Prefeitura de Niterói anuncia 15 vagas para a Defesa Civil

As inscrições começam na próxima quinta (12) e vão até 14 - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Niterói anunciou ontem (9) a contratação para 15 servidores temporários para a Secretaria Municipal de Defesa Civil e Geotecnia. As inscrições são gratuitas e serão realizadas entre os dias 12 e 14 de janeiro de 2023, das 9h às 12h e 13h às 17h, na própria secretaria , situada à Rua Cel. Gomes Machado nº 258 - Centro - Niterói.

Os cargos são para o nível superior. E a remuneração pode chegar a R$ 4,5 mil com carga horária de 40h/semanal. O período de contratação será de 12 meses, que pode ser prorrogado por igual ou inferior período, não ultrapassando 36 meses.

As vagas são para geólogos (4), engenheiros civis (5), geógrafos (2), analista geotécnico (1), arquitetos (2) e hidrólogos (1). As vagas serão preenchidas de acordo com a necessidade da Administração Municipal.

A seleção de caráter classificatório, consiste na análise curricular do candidato, considerando as atividades de formação e atuação profissional.

Para mais detalhes, acesse o edital do processo seletivo disponível no site defesacivilniteroi.rj.gov.br