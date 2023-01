Bolsonaristas deixam lixo, roupas e mobiliário após desocupação no Rio

Após ordem de desocupação dos acampamentos bolsonaristas, expedida pelo Ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, na última segunda-feira (9), a área em frente à sede do Comando Militar do Leste, no Rio, amanheceu cheia de lixos e entulhos.

Depois de 2 meses ocupando a Praça Duque de Caxias, no Centro do Rio, bolsonaristas desmontaram os acampamentos deixando roupas, mobiliários, pallets amontoados e detritos. A Prefeitura do Rio ajudou na remoção dos materiais.

Durante a retirada de bandeiras e faixas de apoio ao governo Bolsonaro, manifestantes ameaçaram jornalistas e fotógrafos que faziam as reportagens no local. O fotógrafo da Agência Futura, Marcos Vidal, relatou ter sido agredido enquanto registrava a movimentação.

O grupo de bolsonaristas ficou reunido em frente ao Comando Militar do Leste desde o domingo seguinte ao segundo turno das eleições.