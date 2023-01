Cesta básica no Rio é a 4ª mais cara do Brasil

A cidade do Rio de Janeiro é a 4ª capital com a cesta básica mais cara do Brasil, segundo pesquisa realizada pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese) em 17 capitais do País.

O preço dos itens que compõem a cesta básica no Rio teve um aumento de 12,98%, na comparação entre dezembro de 2021 e dezembro de 2022, fazendo com que o valor da cesta subisse para R$ 752,74 no ano passado.

De acordo com a pesquisa, em dezembro de 2022, o salário mínimo necessário para a manutenção de uma família de quatro pessoas deveria equivaler a R$ 6.647,63, ou 5,48 vezes o mínimo de R$ 1.212,00.

Produtos com alta acumulada de preço em 2022

Batata - 67,98%

Farinha de trigo - 36,15%

Banana - 32,78%

Leite integral - 26,67%

Manteiga - 25,16%

Pão francês - 15,68%

Tomate - 8,25%

Arroz agulhinha - 7,30%

Carne bovina de primeira - 2,97%

Café em pó - 2,28%

Óleo de soja - 1,62%