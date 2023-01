Vera Fischer testa positivo para Covid e precisa adiar estreia de sua peça no Rio

Vera Fischer informou, nesta segunda-feira (9), através de suas redes sociais, que testou positivo para Covid. Aos 71 anos, ela disse que está com sintomas leves, mas precisará adiar a estreia da temporada de sua peça, "Dona Dulce Carmona", marcada para o dia 13, no Rio de Janeiro.

"Gente, testei positivo para Covid. Estou super bem, só sintomas leves mesmo, lógico, VACINADÉRRIMA. Vou seguir as orientações e me isolar em respeito aos colegas e público a estreia da temporada da peça foi adiada 1 semana, OK?", disse ela.

Na publicação, a atriz também contou sobre como lida com o envelhecimento e declarou se achar um "mulherão".

"Envelhecer nunca me assustou e ainda não me assusta. Eu trabalho muito, tenho uma vida produtiva, uma carreira de sucesso e muita coisa para fazer ainda. Não tenho tempo de ficar parada pensando no tempo que passa. Passei dos 70 com muitos espelhos em casa e uma ótima relação com eles. Eu me acho um mulherão e parece que não sou só eu", afirmou Vera.