Luciana Gimenez sofre acidente na neve e fratura a perna em quatro lugares diferentes

Na noite desta segunda-feira (9), Luciana Gimenez fez alguns vídeos em sua rede social onde informou aos seus seguidores que havia sido internada após sofrer um acidente em Aspen, nos Estados Unidos. Diretamente do hospital, ela compartilhou uma foto da sua perna esquerda, imobilizada após passar por uma cirurgia de emergência.

A apresentadora sofreu uma queda enquanto esquiava, no último sábado (7). O procedimento aconteceu depois de Luciana fraturar a perna em quatro lugares diferentes.

Luciana estava acompanhada pelos filhos, Lucas Jagger, fruto do relacionamento com Mick Jagger, e Lorenzo, do extinto casamento com Marcelo de Carvalho.