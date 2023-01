Prefeitura confirma 433 blocos de rua para o Carnaval 2023

A Riotur confirmou hoje (9) a abertura oficial do Carnaval de rua no dia 20 de janeiro, com desfile de megablocos do carnaval carioca no Centro do Rio. 433 blocos estão confirmados.

Depois da suspensão de 2 anos da folia por causa da pandemia, o Carnaval 2023 marca o retorno oficial das festas e dos blocos de rua , arrastando milhares de foliões pela cidade. A expectativa de público que a cidade deve receber é de 5 milhões de pessoas , de acordo com a Riotur.

Os blocos tradicionais como : Bola Preta, Fervo da Lud, Bloco da Anita, Monobloco, Chora me liga e Carrossel de Emoções passarão por um novo circuito com o objetivo de facilitar a dispersão do público.

Segundo o presidente da Riotur, Ronnie Costas, estão sendo feitos ajustes para a retomada do Carnaval de rua , como: organização e acessibilidade.

A Prefeitura vai disponibilizar 220 ambulâncias e 8 postos médicos, espalhados ao redor dos principais blocos de rua, com o objetivo de não lotar o sistema público com atendimentos médicos; 34 mil banheiros químicos, 10% para pessoas com deficiência; 3250 operadores de trânsito, mais que o dobro de 2020. A Comlurb vai disponibilizar mil contentores de 240 litros para a limpeza das ruas.

A Riotur vai cadastrar e treinar dez mil vendedores ambulantes para atuar nos blocos.